La vie en prison vue par Rachida Brakni et Zita Hanrot  

Les actrices qui s’engagent sur les questions de société, ça ne court pas les rues. Ce soir on reçoit la réalisatrice et la comédienne d’un film très fort sur celles et ceux qui visitent les prisonniers. La réalisatrice c'est Rachida Brakni, l'actrice c'est Zita Hanrot, césar du meilleur espoir féminin en 2016. Avec "De sas en sas" , Rachida Brakni met un coup de projecteur sur un sujet assez peu abordé au cinéma, celui des gens qui se rendent en prison pour visiter des prisonniers. Au micro de Quotidien, elles nous parlent de la prison, de la banlieue et de ce qu'elles attendent de la Présidentielle.