Rae Sremmurd : "Black Beatles" en live sur Quotidien  

Ce sont eux les responsables de l’épidémie Mannequin Challenge. Ils s’appellent Khalif « Swae Lee » Brown et Aaquil « Slim Jimmy » Brown. Ils ont 22 et 24 ans et ils sont devenus le futur du rap. Leur groupe : Rae Sremmurd. Leur album « SREMMLIFE 2 » est déjà disponible, inclus le tube planétaire « Black Beatles», chanson du mannequin Challenge. Ils seront en concert le 25 janvier au Cabaret Sauvage à Paris