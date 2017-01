Rae Sremmurd : la chanson du "mannequin challenge"; c'est eux  

On peut être frères, avoir seulement la vingtaine et devenir en moins d’un an, le futur du rap. Il suffit d’un peu de chance et de beaucoup de talent. Pour RAE SREMMURD tout commence dans l’émission « 106 and Park » sur BET. Ils s’appellent Khalif « Swae Lee » Brown et Aaquil « Slim Jimmy » Brown. Ils ont 22 et 24 ans « No Flex Zone » leur premier titre est directement un tube. Le groupe dépasse les 365 millions de vues en un temps record. Voici Rae Sremmurd !