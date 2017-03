Raphaël Glucksmann : "on est dans une république bananière"  

Ce soir, on voulait entendre Raphaël Glucksmann… La dernière fois, qu'on l'avait reçu, c'était il y a quelques semaines pour son livre « Notre France ». Plusieurs mois après, « notre France », elle va pas fort. Deux candidats à l’élection présidentielle ont choisi pour cible la justice et les médias…Cet après midi, il a lancé sur les réseaux sociaux un appel à une contre-manifestation dimanche. Une manif contre la corruption des élus et pour le respect du peuple, de la justice et de la presse…Ce sera Place de la République, dimanche, à 15h