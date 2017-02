Révélations des Victoires de la Musique : un joyeux bordel en plateau  

6 groupes et chanteurs, 14 personnes au total, tous nommés dans les catégories « Révélation » aux Victoires de la Musique. Les victoires, c’est vendredi mais les révélations sont ICI et je vais faire l’appel : Amir ? Broken Back ? Claudio Capeo ? L.E.J ? Minuit ? Radio Elvis ? Bonsoir à tous… Quel bordel… Heureux de vous recevoir… Alors, je vais résumer la situation : Minuit, L.E.J et Broken Back sont nommés dans la catégorie « Révélation scène » Radio Elvis, Claudio Capeo et Amir sont nommés dans la catégorie « Album Révélation »…