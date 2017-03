Le revenu universel : la mesure numéro 1 de Benoit Hamon  

Parfois loué, parfois décrié, le revenu universel est la mesure phare, celle qui pourrait changer la vie de million de français. Pour Quotidien, il explique cette mesure et rassure sur son financement. Ce matin Benoit Hamon a présenté son programme à la maison de l’architecture. Pendant une heure et demi,le candidat socialiste présenté toutes ses mesures, en détail. Le public était très attentif avec au premier rang le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, l’ancienne ministre Aurélie Filippetti et l’écologiste Cécile Duflot. Quotidien y était. Evènement : Après Emmanuel Macron, c'est Benoit Hamon, le candidat socialiste l'invité de Quotidien. Après une primaire tendue qui a vu l'ancien ministre Ministre de l’Éducation nationale, devenir le candidat socialiste face à Manuel Valls son ancien premier ministre où en est la candidature socialiste à la présidentielle 2017. Benoit Hamon revient sur sa campagne qui pour certains observateurs peine à décoller, son programme sur l'économie et l'école et enfin sur le PS et son orientation "à gauche" qu'il peut incarner.