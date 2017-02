Salon du Paraspy : On connait le nom du prochain Président !  

J-76 avant le premier tour de l’élection présidentielle : Qui l’emportera ? Qui sera au second tour ? François Fillon sera-t-il candidat ? L’incertitude est à son summum sur les chaînes info. Tant de questions et si peu de réponses... Alors qu’il suffit d’aller au Salon des arts divinatoires de Paris pour avoir la réponse à TOUT ! On fait un point « La Gaule » chez les devins ! Bienvenue donc au salon Parapsy, où on a assisté à des conférences.