Le Salon du tatouage : On tatoue tout.. Et n'importe quoi  

Le Mondial du Tatouage c’était début Mars, on y était. C’était à la Grande Halle de la Villette, il y avait plein de monde, tout le monde était très concentré. Plein de tatouages forcément. On a vu des têtes de mort petites , moyenne, grande. Jules César. Des fleurs noires, de couleur stylisées, pas terminées. Un moteur de 206, un fan de Jean-Jacques Bourdin aussi et vous connaissez Choco le personnage culte des Goonies ?