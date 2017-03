Attention phénomène ! une collaboration avec le rappeur Drake, des feat avec Kanye West, Solange ou Jessie Ware, ont fait de Sampha le next big thing incontournable. Avec cette voix si particulière, ses arrangements modernes et une sensibilité à fleur de peau, l'anglais a conquis le monde et s'apprètent aussi à enchanter la France. Pour Quotidien il interprète le sublime "(No one know me) like the piano".