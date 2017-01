Sara Forestier : une instit' très "Primaire"  

Notre invitée pop-wizz du jour est une des actrices préférée des français. A seulement 31 ans, elle a déjà 2 Césars, a tourné avec l’avant-garde des réalisateurs français. Sara Forestier incarne aujourd’hui une professeur des écoles très touchante dans PRIMAIRE. Et on pense qu’elle a du beaucoup bosser le rôle parce qu’elle maîtrise pas trop les accords… Voici Sara Forestier accompagnée de deux de ses élèves dans le film : Albert Cousi et Rilès Bendjoudi