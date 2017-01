Les secrets cachés de Benoit Hamon  

Benoit Hamon est en campagne depuis le mois d’ août. Paul Larrouturou a visité son QG il y a quelques jours. C’est ICI, dans la Tour Montparnasse, au 11ème étage. Il faut sonner sur ce post-it pour rentrer. Il a de supers voisins. On a remarqué une déco minimaliste : avec gros trous dans les murs, vase vide, post-its aussi sur les fenêtres. Des petits lampions devant une magnifique vue de Paris... Mais surtout trois objets : d’abord ce Jaurès en cristal… Un poster de Mohammed Ali avec cette devise légendaire. Un peu plus loin, ce portrait du trompettiste Miles Davis. Et surtout, ici, à côté du tableau un livre.