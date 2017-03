Les Sioux, nouveaux "amis" de Donald Trump  

En décidant la construction d'un pipeline de 1885KM entre le Dakota du Nord, jusqu'à l'Illinois, Donald Trump a attisé la colère de la communauté Sioux qui voit ses plus grandes réserves être traversé par ce pipeline. Ils étaient des millions amérindiens et militants environnementaux à manifester à Washington pour dire non à la destruction de plus sites sacrés et au risque de pollution de la rivière Missouri. Un projet bloqué par décret mais relancé par Donald Trump.