C’est punk ce soir sur la scène de Quotidien ! Ils sont provocateurs, engagés, féministes et ils sont tout jeunes. Voici le quatuor norvégien Slotface avec "Bright Lights" en live dans Quotidien et en exclu sur MYTF1. Leur EP est disponible partout et ils seront en concert le 01/03 à la Mécanique Ondulatoire à Paris.