Sonia Mabrouk : Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille  

Elle se définit elle-même comme : journaliste française, musulmane, pour la liberté des femmes, qui suit son chemin en s’appuyant sur ses convictions… Voici Sonia Mabrouk… Elle présente l’émission d’actualité de Public Sénat, « On va plus loin » et « Le débat des grandes voix », qui est une sorte de Muppet Show mais sur Europe 1… Et surtout elle publie un livre : « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille », chez Flammarion…