Christophe Lemaitre et les stars de d’athlétisme sont sur Quotidien  

Demain à l’Accor Hotel Arena va se dérouler un véritable show d’athlétisme… Et comme dans tout grand show, il y aura de grandes stars… Demain à Bercy et avec nous ce soir : Kevin Mayer, vice-champion olympique de décathlon, Christophe Lemaître, (premier sprinter français à être passé sous la barre des 10 secondes au 100 mètres en athlétisme) Dimitri Bascou (vous avez connu la consécration en 110m haies aux Jeux de Rio) et Antoinette Nana Djimou (Championne d'Europe d'heptathlon et de pentathlon)