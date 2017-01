Découvert dans le Supplément sur Canal, Stéphane de Groodt est devenu en quelques années, un humoriste bien particulier, un jongleur de mot dont les livres cartonnent et qui se fait de plus en plus présent au cinéma et au théâtre. Un succès sur le tard pour cet ancien coureur automobile que l'ont peut retrouver au théâtre avec Bérénice Bejo dans "Tout ce que vous voulez".