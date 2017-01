Au programme de la story d'Eric et Quentin du 16 janvier... Les conseils mode de la rédaction de GQ. Les coquinous, encore tout émoustillés par la visite d'Emmanuel Macron dans une ferme laitière.. Et surtout le retour de nos amis poètes dont voici un nouveau récit : " Petit ver de terre, petit ver de terre, tout visqueux mais si beau. Rentre en moi, petit asticot...." On en oublierait presque la politique