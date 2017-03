Au programme de la story d'Eric et Quentin du vendredi 3 mars... Le Salon de l'Agriculture bien sur avec deux laitières qui en ont vraiment assez de se faire tripoter, et elles le font savoir... On est vendredi et Corinne en a encore plein la bouche... Sans oublier Blaguito qui tente encore la blague de la mort et nos amis les juges qui croulent sous le boulot... Vivement la fin de la campagne.