Au programme de la story du jour, les éditorialistes et les blogueurs sont à fond... Leur cible Macron.... Pauvre Manu, il est rhabillé pour l'hiver... Autre Cible Fillon... Avec la nouvelle Une du Canard Enchaîné et un cri du cœur : "Stplait Pénélope, arrête". Sans oublier les Teens en folie.. Forcément avec 14 beaux et belles gosses en plateau... Ca peut énerver.