Les éditorialistes sont de retour et ils sont en forme... Pénélope, la pauvre, est toujours aussi débordée… Eric et Quentin eux, crèvent d’envie de regarder M6… Même les mecs du Palma Show sont de la partie.. qaunt à Sacha et sa testicule, ils veulent participer à The Wall, le jeu de Christophe Dechavanne..