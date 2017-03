Instagram, Snapchat, les stories n'ont plus aucun secret pour Eric & Quentin. Ils reviennent avec humour sur l'actualité : Les fillonistes ont un message pour vous, les vaches et les cochons du Salon de l'Agriculture sont des stars, le service d'ordre de l'Elysée, du Théâtre Antique et de la poésie et une super blague sur Florence Foresti