Instagram, Snapchat, les stories n'ont plus aucun secret pour Eric & Quentin. Ils reviennent avec humour sur l'actualité : La belle soirée de TMC, un complot "Catherine Deneuve", Mathieu Madenian et ThomasVDB s'incrustent et on danse au Trocadero pour Catherine Deneuve et Miss Univers 2017 !