Un peu de français, un peu d'indien, beaucoup de canadien et de québécois, c'est le drôle de cocktail de Samir Khullar aka Sugar Sammy. C'est l'un des 10 jeunes humoristes à surveiller selon le Hollywood Reporter. Pour Quotidien il revient sur son humour, le public parisien, la différence entre la France et le Québec, ses origines indiennes et l'importance de ses racines.