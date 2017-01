"Je suis Pénélope !"  

C'est une affiche que quelques partisans de François Fillon et sa femme arborait fièrement au meeting du candidat des Républicains. Eric et Quentin, ironise sur ces drôles de soutiens. Attention séquence émotion ! Hier François Fillon a encore failli faire pleurer Quotidien. Le candidat des Républicains, attaqué pour avoir fait travaillé sa femme comme assistante parlementaire. Une séquence émotion très bien mis en scène, où le couple n'a pas été avare en séquence émotion. Paul Larrouturou était sur place pour connaitre l'opinion des militants de droite sur cette polémique. Il a pu aussi voir que si les personnalités du parti étaient présentes, c'était le cas de personnalité plus clivante voir polémique comme Christine Boutin, Frigide Barjot ou Jacques Myard.