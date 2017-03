Stéphane Bak, Ambre Godillon et François Denat et ils ont deux points communs : ils sont supporters du PSG et ils sont au fond du trou. Car hier soir, ces trois habitués du Parc des Prince ont sans doute vécu leur pire experience de supporters après l'improbable défaite de leur équipe au Nou Camp face à Barcelone. Une déroute inexplicable que ses fans du PSG vont tenter d'expliquer.