Hugo clément va nous parler du tatouage dans le monde professionnel. Car l’explosion du phénomène tatouage se retrouve au boulot. Et tous les jobs sont concernés. Alors nous on s’est intéressé aux métiers où on n’a pas l’habitude de voir des gens tatoués. On a rencontré un médecin, un contrôleur SNCF et un instituteur pas comme les autres !