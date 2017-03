Télé-réalité : Ils adorent les tatouages  

Le tatouage est partout à la télé. Dans les émissions de télé réalité, on a même l’impression ce sont les gens non tatoués qui sont en minorité. En France 14% des gens sont tatoués, donc on a comparé avec 3 programmes. Les Marseillais, Les Anges et la Villa des cœurs brisés. Résultat : on est bien au dessus de la moyenne nationale, ils sont 73% de tatoués chez les Marseillais, 63% des coeurs brisés sont aussi tatoués et ils sont un peu plus d’1 sur 2 chez les anges