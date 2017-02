Imaginez un groupe qui aurait avalé MGMT, Pink Floyd et Duran Duran, ce groupe c'est Temples, le groupe anglais du moment acclamé par le monde entier. Des cheveux longs mais des idées neuves malgré des références sixties et seventies complètement réinventés. Pour Quotidien en exclusivité pour MYTF1 ils interprètent "Strange or be forgotten"