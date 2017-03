Deux jumeaux expérimentaux sur la scène de « Quotidien » ce soir : ils s’appellent Wyatt et Fletcher Shears… Ils ont 23 ans, ils sont américains et leur créativité n’a pas de limite ni de genre: rock, punk, électro, mise en scène loufoques et modèles androgynes pour Heidi Slimane ou Balanciaga, ils ne s’interdisent rien ! Voici The Garden avec « Clay »