Fillon fait la Une de toute la presse dans le monde, sauf ...  

En tous cas… Le point positif de cette affaire… C’est qu’on peut faire des exercices linguistiques ! On peut réviser son anglais en LV1 ou ses LV2 : l’espagnol, l’allemand ou l’italien. Et ce qui est rassurant c’est qu’on peut comprendre toute une histoire SANS traducteur ! La Corée. la Russie, L'Espagne, l'Italie, Et pour finir de réviser son anglais, on retiendra cet article dans The Independent : « Rien d’étonnant à ce que François Fillon n’ai pas stoppé sa campagne - la fraude est une pratique courante en politique Française » Et ce paragraphe tout en clairvoyance « La vérité, c’est que ce genre de scandale est tout à fait normal en France, c’est d’ailleurs pour cela que la classe politique y est si inefficace. La facilité avec laquelle des représentants élus parviennent à ignorer des accusations fondées selon lesquelles ils se remplissent les poches avec l’argent public frise la science-fiction. ». BIM