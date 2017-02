Ils nous viennent de très très loin de là, de Nouvelle-Zélande. Ils ont cartonné avec leur musique pop rock 80’s il y a quelques années et surtout avec « Young blood » qu’on entendait partout. Ils sont enfin de retour avec un nouvel album et un single qui est déjà un tube. Voici The Naked and Famous avec « Higher ». Welcome ! L'album « Simple Forms » - disponible partout