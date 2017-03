"The Voice" du tatouage existe  

Y’a des tas d’émissions de tatouages. A Miami, à Los Angeles, à New York, à Madrid. En Espagne on aime le foot alors on tattoo qui … Le footballeur Fernando Torres. A Miami, on aime les filles en maillot, alors on tattoo qui ? des filles en maillot. Y’a deux types d’émissions : les télé-réalités « en immersion » dans un salon comme à L.A. avec de vraies stars. Et puis les émissions de concours, un peu comme des The Voice du tatouage.