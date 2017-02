Aulnay-sous-Bois : L'appel au calme de Théo  

Des voitures qui brûlent. Des policiers qui tirent à balle réelle pour se dégager. C’était une nouvelle nuit très tendue à Aulnay-sous-Bois. Ces violences font suite à l’interpellation très musclée de Theo. Un jeune homme de 22 ans sans histoire, et c’est pour ça que son interpellation a particulièrement choqué. Son interpellation, c’était donc jeudi dernier. 4 policiers qui l'isolent dont un qui l'aurait violé. Aujourd’hui, l’un des policiers est poursuivi pour viol, 3 autres pour violence volontaire en réunion. Ces violences ont entrainé 60 jours d'ITT pour Theo, qui est donc toujours à l’hôpital. Et c’est depuis l’hôpital, que très rapidement, il va enregistrer son témoignage largement relayé dans les médias. C'était 4 jours seulement après les faits. Un témoignage organisé et enregistré en présence de l’avocat que la famille a choisi, il s’agit du célèbre ténor du barreau Eric Dupont Moretti. Azzedine Admed Chaouch revient sur les faits