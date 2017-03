On reçoit ce soir 3 garçons et une fille qui se prennent pas du tout au sérieux. ils s’appellent Thérapie Taxi, ils sont parisiens, copains et plein d’entrain. lls manient la provoc et le franc parlé sur une electro pop rock fraîche et entêtante. Sur le plateau de Quotidien, Thérapie Taxi interprète en exclusivité pour MYTF1 "Pigalle".