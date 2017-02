Thomas Meunier, le footballeur normal  

C’est un match qui va rester dans la légende du foot français. Hier soir le PSG a écrasé le FC Barcelone 4-0 en match aller des 8ème de finale de la ligue des champions. Un des artisans de cette victoire c'est lui, Thomas Meunier. ce jeune défenseur belge arrivé a PSG cet été a mis sous l'entonnoir le brésilien Neymar, offrant même à Cavani une joli passe décisive sur le 4e but. Pour Quotidien, il revient pour nous sur l'ambiance dans les vestiaires, le rôle des supporters. Il revient surtout sur son drôle de parcours, d'un joueur belge pas vraiment plus doué que la moyenne mais qui par le travail est devenu l'un des défenseurs européens les plus demandés, mais aussi le plus cash et le moins langue de bois de la Ligue 1