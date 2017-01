Pourquoi quand on pense rap, on pense "rappeurs" alors qu’on pourrait aussi penser "rappeuses". Tkay Maidza en est une, une vraie. Cette australienne originaire du Zimbabwe à 20 ans. et s'inscrit dans la lignée militante et inspirante de MIA ou Azelia Banks. Pour Quotidien et en exclu pour MYTF1 elle interprète "".