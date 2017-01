Le TOP 5 des innovations les plus WTF du CES de Las Vegas  

Hugo Clément est rentré du CES, le Consumer Electronic Show. C’est là, à Las Vegas, que les entreprises présentent chaque année leurs innovations technologiques. OFF Les chiffres sont dingues : 165 000 visiteurs, 3800 entreprises, 6500 journalistes, 32 terrains de football de stand. Ya des robots, des drones, de la réalité augmentée partout. Un rendez-vous geek où les enteprises présentent leurs innovations les plus folles, l'occasion de nous faire un top 5 des innovations les plus étranges de ce salon pas comme les autres.