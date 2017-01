Le train surfing est un dérivé du Parkour. On rappelle : le Parkour c'est cette discipline inspirée par les Yamakasis : se déplacer rapidement, efficacement, dans n'importe quel environnement. Le train surfing, c'est juste la version encore plus dangereuse, sur des trains et des rames de métro. Vous allez le voir.. Ces types sont complètement fous.