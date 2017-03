Un baptême du feu réussi pour Donald Trump  

On va aux Etats-Unis. Hier soir, c’était le baptême du feu pour Donald Trump. Son premier grand discours devant le Congrès. C'était le premier grand discours politique du nouveau Président des Etats-unis devant 535 élus. Il a même eu droit à une standing ovation sauf du coté démocrate et de notamment de 40 femmes, des élues démocrates habillées en blanc pour soutenir le droit des femmes. Un discours étonnement modéré, cloturé par une étonnante envolée lyrique. Martin Weill revient sur la façon dont ce discours a été perçu et comment il a été préparé.