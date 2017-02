Nicolas Dhuicq : "Un très riche lobby gay derrière Emmanuel Macron ?"  

C’est un des mots clefs de 2017, les alternative facts. Le lobby gay qui serait partout ! Explications : lors de son meeting au théâtre Bobino à Paris, Alors pourquoi Emmanuel Macron fait-il cette mise au point sur sa sexualité ? A cause de cet homme : Nicolas Dhuicq, il est député des Républicains. Et ce week-end, Nicolas Dhuicq a donné une interview au site russe Sputnik, auquel il affirme la chose suivante : « Concernant sa vie privée, c’est en train de se savoir… Macron est appelé le chouchou, le chéri des médias. Par ailleurs, un de ses soutiens est l’homme d’affaires Pierre Bergé, amant d’Yves Saint-Laurent, qui est ouvertement homosexuel et pour le mariage pour tous. Il y a un très riche lobby gay derrière lui. Ca veut tout dire ». C’est pas la première fois que des rumeurs circulent sur la vie privée d’Emmanuel Macron. Mais c’est la première fois qu’un député parle « de lobby gay qui le soutiendrait ». Alors, on a voulu en savoir plus. Ca veut dire quoi ? C’est qui le lobby gay ?