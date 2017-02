Tous unis derrière Fillon, enfin presque...  

Ce matin, François Fillon a réuni les parlementaires républicains à son QG dans le 15ème arrondissement de Paris.. Quel était leur état d’esprit ? Camille Crosnier, Clément Brelet et Boris Balducci étaient devant et à l’arrivée des parlementaires républicains, on a senti une légère tension chez certains. La palme de la zénitude revient à Pierre Charon. Zénitude.. et élégance. On a quand même croisé des parlementaires assez amers. Camille a vu Patrick Balkany, également, toujours en violet et en mode "c’est un coup monté » Et puis il y a ceux qui relativisent l’affaire. Mais la palme du « je relativise », cette fois, revient à Gérard Longuet.