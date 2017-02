USA : un juge très conservateur nommé à vie, à la Cour Suprême  

Pas un jour ne passe sans que Donald Trump ne se surpasse…Hier soir, le 45ème Président des Etats-Unis a fait un truc… dont il était hyper fier. Il a nommé un nouveau juge à la Cour Suprême. La Cour Suprême, c’est LA plus haute juridiction des Etats-Unis. Tous les grands sujets de société qui font débat, que ce soit le mariage gay, le porte d’armes ou l’avortement, sont tranchés par 9 juges nommés à vie. En gros, le Président nomme qui il veut, et quand un juge décède, il le remplace… Et hier Crazy Trump a nommé Neil Gorsuch, un magistrat hyper jeune, 49 ans seulement, alors que la moyenne d’âge de la Cour Suprême est de 70 ans….UN petit jeune donc mais très conservateur. Il est réputé pour être pro-armes, pro-peine de mort, et contre l’avortement. Il a par exemple soutenu les entreprises qui refusent de fournir à leurs employés une couverture santé qui inclut la contraception…