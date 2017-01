Luka Karabatic est blessé. C'est donc des tribunes, qu'il a assisté à la victoire des bleus, hier soir à Bercy. Et quand on est dans les tribunes, forcément, on ne voit pas ce que ça donne à la télé. Séance de rattrapage avec Etienne Carbonnier. Il y avait énormément de bruit dans le stade. La faute à qui ? A un homme : Thomas Villechaize de BeIn sport.