Vendredi transpi : un vrai défilé de bombasse  

Aujourd’hui on va parler d’une compétition un peu particulière qui ressemble plus à un concours de beauté. Tous les ans pendant le Salon de l’Agriculture, il y a différents concours agricoles pour récompenser les plus belles bêtes du salon. Il y a des concours pour chaque race présentent sur le salon, et les animaux défilent dans un enclos qui se situe juste en face d’un autre endroit où ils risquent de se retrouver un peu plus tard. Comme des vraies reine de beauté, ils sont bichonnés. Et c’est parti pour le défilé de bombasses. Les animaux sont notés par un jury, et comment peut bien s’appeler quelqu’un qui juge des animaux qui vivent en plein air et aiment les grands espaces?