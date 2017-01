Vendredi transpi : "Viens-là, ma poule"  

On va parler d’un talk-show diffusé tous les jours de la semaine sur SFR Sports, ça s’appelle « Le Vestiaire ». T’as toujours rêvé d’entendre les conversations de joueurs de foot dans un vestiaire? Cette émission est faite pour toi. En fait, ce sont des anciens footballeurs qui se retrouvent mais, au lieu de faire ça au resto, ils se retrouvent sur un plateau télé. Et si on ferme les yeux, on pourrait se croire au café des sports quand même.