Vendredi transpi : J'y vais ou j'y vais pas !  

C'est vraiment pas de Bol ! Etienne Carbonnier est malade... Et quand une personne de l'équipe est souffrante... On le sait maintenant, elle prend cher... Pauvre Etienne, au fond de son lit.... Contraint de regarder Yann, grand sportif devant l'éternel lui piquer son taf... Et présenter une séquence, qu'il aurait adorer présenter, c'est sur. un coup de cœur. Un court métrage de vingt minutes réalisé par un français et un suédois. Ca s'appelle HORPPTORNET. primé dans beaucoup de festivals dont celui de Berlin, il prolonge sa vie sur internet. Imaginez plutôt ! un plongeoir de 10 mètres.. Une caméra et des micros... Un film sur le dilemme... D'après vous, qui sont les plus courageux, les filles ou les garçons ?