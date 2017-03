Vincent Dedienne : T'auras l'air de quoi quand tu seras vieux ?  

Quand Vincent a dit à sa mère qu’il y aurait une émission spéciale tatouage, sa réaction a été sans appel: “hein? pff !! ben??? n’importe quoi! bahh….” Ce qui, dans sa langue natale peut se traduire à peu près par “je pense que le tatouage est une mode déviante, obscène et stupide, et d’ailleurs si tu touches à ton corps, mon fils je me fous en l’air, tiens mets la table s’il te plaît. Je te rappelle que tu es la chair de ma chair, le sang de mon sang via les procédures d’adoption de l’époque ”.