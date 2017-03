Visite au Salon de l'Agriculture et conférence de presse surprise : la drôle de journée de François Fillon  

Hugo Clément, Sarah Braque et Julien Sultan étaient aujourd'hui au Salon de l'Agriculture et on peut dire qu'ils ont eu du nez. Alors que toute l'équipe de campagne de François Fillon était sur place, leur candidat a fait faux bon, sans voir tenu au courant ses soutiens de cette annulation, laissant place à toute les tergiversations. Le candidat de la droite a tenu une conférence de presse pour dire attaquer l'indépendance de la Justice et maintenir sa candidature.