C’était hier et on ne voulait pas rater ça. Les vœux de Jean Luc Mélenchon. Ca se passait à Paris dans cette salle qui sert parfois de petit théâtre et tout a commencé par un concours de chant. Pour filmer les vœux de Jean Luc Mélenchon les consignes étaient très strictes. Jean-Luc Mélenchon a fini par arriver visiblement super ravi de participer à cet exercice. Bon les vœux, ça sert à rien, alors finalement on a eu le droit à 30 minutes de meeting.