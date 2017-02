Wang Ramirez présente un extrait de "Monchini"  

Ils sont franco-hispano-germano-coréen, en couple et ils sont la sensation danse du moment : Honji Wang et Sébastien Ramirez forment le duo « Wang Ramirez » . Rencontrés en 2008 à Berlin, la ballerine et le break-dancer ont choisi de mêler leur univers et proposent une danse urbaine modernisée Leurs créations alliant hip-hop, ballet et danse contemporaine triomphent dans le monde entier. De New-Yok au Japon, en passant par l’Allemagne, ils ont reçu les plus grands prix, Madonna leur à même commandé des chorégraphies pour sa dernière tournée « Rebel Heart Tour ». Pour Quotidien ils présentent un extrait de leur spectacle "Monchini".